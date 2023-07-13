Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

EDİRNE (AA) - Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2023 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Zehin, toplantıda yaptığı açıklamada, Edirne'de 2023 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 378 projenin yer aldığını aktardı.

Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 27,2 milyar lira olduğunu dile getiren Zehin, "Bu projeler için önceki yıllarda 8 milyar lira harcanmış, 2023 yılında da 4,6 milyar ödenek kullandırılması öngörülmüştür. İkinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 1,675 milyar lira harcama yapılarak yüzde 35,81 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." diye konuştu.

2023 yılının ikinci döneminde yapılan yatırım harcamalarının 1,401 milyar lirasının merkezi idare kuruluşları tarafından yapıldığını aktaran Zehin, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz 274 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 45,24'lük nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2023 yılı ikinci dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 378 projenin 90 tanesi bitirilmiş, 201'i devam etmekte olup, 86'sına henüz başlanmamıştır. 1 proje ise tasfiye edilmiştir. Projelerin ilçelere göre dağılımı ise merkez 152, Keşan 78, Uzunköprü 30, İpsala 26, Enez 20, Havsa 19, Meriç 10, Lalapaşa 10, Süloğlu 7 olup 26 proje ise muhtelif ilçelerde gerçekleştirilmektedir."