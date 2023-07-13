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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, iş insanlarını ziyaret etti

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:56
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, iş insanlarını ziyaret etti

        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

        İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki iş insanlarını ziyaret eden İba, talep ve istekleri dinledi, kente yapılan yatırımları değerlendirdi.

        Türkiy eve Edirne'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunan işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan İba, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte üreterek inşa edeceklerinin belirtti.

        İba, iş insanlarını ziyaretinde, üretimin önemine vurgu yaptı.

        Kentin kalkınmasında katkıları olan iş insanlarına teşekkür eden İba, birlikte büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

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