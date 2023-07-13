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        Edirne'de Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları sona erdi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:28
        Edirne'de Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları sona erdi

        EDİRNE (AA) - Edirne'de Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları sona erdi.

        Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 13 ilden 147 sporcu katıldı.

        Serbest ve grekoromen stilde mindere çıkan güreşçiler 20 farklı kategoride mücadele etti.

        Büyük minikler serbest stil kategorisinde ve grekoromen stil kategorisinde en çok madalya Kocaeli takımı güreşçilerinin oldu.

        Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

        Dereceye giren güreşçilere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.

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