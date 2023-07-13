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        Edirne'de "tefecilik" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:29
        Edirne'de "tefecilik" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de "tefecilik" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramada 41 adet 2 milyon lira değerinde senet, 1 tapu, 65 boş senet, 6 alacak listesinin olduğu ajanda, 3 rehin sözleşmesi, 3 çek senet teslim tutanağı, 3 icra dairesi dosya hesabı belgesi, 2 noter belgesi, 2 alacak listesinin olduğu not kağıdı ve 34 bin 100 lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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