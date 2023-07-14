EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ekonometri bölümlerinden mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezun öğrencilere hayat boyu başarılar diledi.

Üniversite olarak her zaman mezun öğrencilerin yanında olacağını belirten Zafer, "Büyük bir heyecanla başladığınız okulunuzdan göstermiş olduğunuz emekleriniz sonucunda bugün mezun oluyor ve aynı heyecanla hayata atılıyorsunuz. İnanıyoruz ki aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız." ifadelerini kullandı.

Tören, kep atma seremonisinin ardından sona erdi.

- İlahiyat Fakültesinde mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Eren Öner’in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiyat Fakültesi İlahi Korosunun konserinin ardından konuşmalara geçildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerin üniversite için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aileleri Öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Tabakoğlu, üniversite olarak her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve meslek andının okunmasıyla son buldu.