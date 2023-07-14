EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Yüksekokulu Ersan Kocaman Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende, yüksekokulun farklı programlarından mezun olan öğrenciler, mezuniyet sevincini yaşadığı aktarıldı.

Törende konuşan Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy, eğitimin yalnız 4 yıl değil tüm hayat boyunca devam ettiğini belirtti.

Öğrencileri ile gurur duyduğunu dile getiren Dinçsoy, "Eğitim öğretim aslında sadece 4 yılla sınırlı bir süreç değildir ve hayat boyu devam eder. Bu yüzden almış olduğunuz eğitiminize değer katarak, yeni bilgi ve tecrübeler ekleyerek önemli başarılara imza atmaya ve bizleri gururlandırmaya devam edersiniz." diye konuştu.

Tören kep atma seremonisinin ardından sona erdi.

-Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu Uluslararası Korolar Festivali'nde ödül aldı

Trakya Üniversitesi Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu, bu yıl 7'incisi düzenlenen Çanakkale Uluslararası Korolar Festivali'nde sahne aldı. 19'u Türkiye'den 5'i yurt dışından olmak üzere 25 korunun sahne aldığı festivalde Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu, Genel İzlenimde Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu'nun Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Koro Festivali'nde Genel İzlenimde Başarı Ödülü'ne kazandığı belirtildi.

Troya Müzesi Barış Kordonu ve İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde sevilen eserler müzikseverlere seslendirildi.

Festivale akademisyenler, yurtiçi ve yurtdışından gelen koro şefleri ve koro severler katıldı.

-İnşaat sektörünün sorunları ele alındı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentte bulunan inşaat sektör temsilcilerinin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ETSO'da düzenlenen toplantıda, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve sektör temsilcilerinin yer aldığı aktarıldı.

Toplantıda konuşan Gürkan, inşaat sektörünün temsilcilerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaştıklarını belirterek sorunların en kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

-Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekildi

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından kadın personellere ve dernek üyelerine uyuşturucu bağımlılığına karşı alınacak tedbirlere ilişkin seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dernek üyeleri ve kadın emniyet mensuplarına uyuşturucu ile mücadele ve alınacak tedbirler aktarıldı.

Seminerde En İyi Narkotik Polisi Anne ve UYUMA projeleri de anlatıldı.