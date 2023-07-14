Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gürkan mesajında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ni unutmayacaklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Devletin içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı; genç, yaşlı, erken ve kadın milyonlarca vatandaşımızın azmi, iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir."

- "15 Temmuz gecesi, tarihimize yakışır kahramanlar ortaya çıktı"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İba mesajında, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihine bir demokrasi destanı olarak kazındığını belirtti.

15 Temmuz gecesinde Türkiye tarihine yakışır kahramanlıkların ortaya çıktığının altını çizen İba, "15 Temmuz gecesi, tarihimize yakışır kahramanlar ortaya çıktı. Askerimizden polisimize, sivil vatandaşlarımızdan siyasetçilerimize kadar herkes, birlik ve beraberlik içinde vatanını, demokrasisini, özgürlüğünü savundu. Bu büyük mücadelede çok sayıda şehit verdik, pek çok vatandaşımız da bu büyük seferberlikten Gazi olarak çıktılar. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında, 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını ifade etti.

Türk Milleti’nin tarihi boyunca hiçbir zorbalığa boyun eğmediğini belirten Güner, "Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri, karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplayamamışlardır. 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.