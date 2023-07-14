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        Edirne'de kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:47
        Edirne'de kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi

        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "pehlivan 22" adı verilen operasyonda, kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul yönüne giden M.Y'nin kullandığı tır otobanda durduruldu.

        Tırdaki aramada, kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.

        Sürücü M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, operasyona katılan ekiplere teşekkür etti.

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