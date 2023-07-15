Trakya'da 15 Temmuz'da şehit kabirleri ziyaret edildi

EDİRNE (AA) - Trakya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Edirne'de Buçuktepe Mezarlığı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Vekili Sıdkı Zehin, şehit kabirlerine çiçek bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Zehin, daha sonra 15 Temmuz gazisi Abdullah İrgin'e evinde ziyarette bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce de Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, emniyet mensupları ve şehit yakınları, şehitler için dua etti. Kabirlere çiçek bırakan Alçalar, şehitlerin anne ve babalarının elini öptü.

Ziyaretlerde, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Üç Şerefli Cami'de ise öğle namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde şehitlikte düzenlenen törende, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.

Vali Birol Ekici, konuşmasında, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihte görülmemiş hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk milletinin birlik ve beraberliği, imanı, inancı ile top ve tüfeklere karşı durduğunu dile getiren Ekici, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve çağrısıyla Türk bayrağını eline alıp sokaklara inen Türk milletinin, aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gücünü gösteren birlik ve beraberliğiyle, karanlık başlayan gece aydınlık bir sonuca ulaşmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları o geceyi karanlık tarihe gömmüştür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

Ardından Dereköy yolunda şehitler anısına fidan dikildi.

Hızırbey Camisi'nde de öğle namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'ndaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Nuri Bedir tarafından dua edildi.

Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra protokol üyeleri, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret etti.