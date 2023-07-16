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        Edirne'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:49
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Hamzabeyli köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, KÖYDES programı kapsamında Hamzabeyli köyünü ziyaret eden Bulut devam eden projeleri inceledi.

        Köyde yapımı süren isale hattının çalışmalarını yerinde inceleyen Bulut, ilçe köylerindeki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların süreceğini aktardı.

        -Bulut, içme suyu sondaj çalışmasını inceledi

        Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Doğan köyünde incelemede bulundu.

        KÖYDES programı kapsamında köyü ziyaret eden Bulut, devam eden projeleri yerinde inceledi.

        Bulut, köydeki içme ve kullanma suyu sondaj çalışmasına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

        Köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projelerin artırılarak devam edeceğini ifade eden Bulut, projelerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

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