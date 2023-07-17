EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, İçişleri Bakanlığı'nın Yurt Dışı Dil Eğitimi programı kapsamında kaymakamlık görevinden ayrıldı.

Bulut, yaptığı açıklamada, 11 ay süren görevi boyunca vatandaşlara hizmet etmek için çalıştığını belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı H. Kürşat Kırbıyık'a Edirne Valiliği döneminde ilçedeki projelere katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Bulut, görev süresi boyunca devlet imkanlarının ilçe halkıyla buluşturulması için çalıştığını, ilçeden en güzel duygularla ayrıldığını ifade etti.

- İpsala Jandarma Komutanı Kızmaz, Yalvaç'a tayin oldu

İpsala İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, Isparta'nın Yalvaç ilçesine atandı.

Kızmaz, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce geldiğini İpsala'da güzel çalışmalarda bulunduklarını, ilçeyi sevdiğini ve asla unutmayacağını belirtti.

Artık Isparta'da görevine devam edeceğini ifade eden Kızmaz, "İpsala’dan ayrılıyorum. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evinizin olduğunu unutmayın. Sizleri ve İpsala'yı hiçbir zaman unutmayacağım. Görüşemediklerime haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana helal olsun. Allahaısmarladık” dedi.