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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de spor yatırımlarını inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:27
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de spor yatırımlarını inceledi

        EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesindeki spor yatırımlarını inceledi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, Keşan’da bir dizi temaslarda bulundu.

        Keşan Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Keşan Atatürk Stadı’nda yapılan ve proje aşamasında olan yatırımları inceleyen Bak, tesislerin ihtiyaçları hakkında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bak'ı Keşan'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Bakan Bak'ın ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yer aldı.

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