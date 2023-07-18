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        Edirne'de asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:23
        Edirne'de asayiş

        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 387 litre sahte içki ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheli B.T ve A.K'ye ait ev, depo ve otomobillerde 387 litre sahte içki ele geçirdi.

        Ayrıca A.K'ye ait evin deposunda sahte içki üretim düzeneği bulundu.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Keşan'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde asayiş denetiminde bulundu.

        Denetimde B.E'nin yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda "gece vakti, yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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