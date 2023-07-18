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        Edirne'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:00
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İpsala Ajans Amirliğini ziyaret etti.

        Sevgili, ziyarette buğday alımları ve depolamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Randevu sistemiyle buğdaylarını TMO'ya vermek için sıra bekleyen vatandaşlarla görüşen Sevgili, çiftçilerin taleplerini dinledi.

        - Jandarma Komutanı Kızmaz'a veda yemeği

        Isparta'nın Yalvaç ilçesine atanan İpsala Jandarma Komutanı Veli Kızmaz için veda yemeği düzenlendi.

        DSİ sosyal tesislerinde gerçekleştirilen yemeğe, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile kurum müdürleri katıldı.

        Kızmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, 4 yıl İpsala'da görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

        İlçede asayiş ve huzurun devamı etmesi için gece gündüz görev yaptıklarını ifade eden Kızmaz, birlikte çalıştığı jandarma ekipleri ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

        Sevgili de emeklerinden dolayı Kızmaz'a teşekkür ederek plaket verdi.

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