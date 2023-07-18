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        Yunanistan sınırında yakalanan iki FETÖ zanlısı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:28
        Yunanistan sınırında yakalanan iki FETÖ zanlısı tutuklandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, iki gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y. ve Ö.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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