EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Cumhuriyet tarihindeki unutulmaz olaylardan olduğunu belirtti.

Şehit kanları ile kurtarılan Kıbrıs'ta şer güçlerin planlarının devam ettiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Barış harekatının üzerinden yarım asır geçmiş olmasına rağmen emperyalist güçler hala Kıbrıs’ta iki toplumlu bir 'federasyon' peşinde koşuyor. Böyle bir kabul, değil Kıbrıs’ın, Türkiye’nin bile tehlikeye sokulacağı anlamına gelir. Bizim, Kıbrıs konusunda ne ülkemizi tehlikeye sokacak, ne de şehitlerimizin ruhunu rahatsız edecek emperyalist taleplere ‘evet’ deme lüksümüz yok. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

- TÜ'de sınıf konseri düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol Tarkum ve Dr. Öğr. Üyesi Gülnare Tarkum sınıf konseri gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’ndeki konserde Prof. Dr. Erol Tarkum’un keman sınıfı öğrencileri ile Dr. Öğr. Üyesi Gülnare Tarkum’un piyano sınıfı öğrencileri yer aldı.

Konsere öğrencilerin aileleri ve akademisyenler de katıldı.