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        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:13
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

        Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerde Afganistan ve Irak uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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