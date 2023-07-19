EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi mezarlıklarda ot ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi tarafından Bademlik, Acıçeşme, Buçuktepe, Yeniimaret, Yıldırım, Karaağaç ve Yeni Şehir Mezarlıklarında zararlı ot ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşların 10 gün boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

- Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapımı süren basketbol sahası ve kaykay parkını inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, yakın zamanda tamamlanacak Macera Parkı'nın yanındaki basketbol sahası ve kaykay parkının yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tesisin içinde kafeteryanın da yer alacağını aktaran Helvacıoğlu, Keşanlıların yeni adresi olacak projenin açılışında geri sayıma başladıklarını ifade etti.