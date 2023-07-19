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        İpsala Kaymakamı Sevgili, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:30
        İpsala Kaymakamı Sevgili, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri ziyaret etti

        EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçede dereceye giren öğrencilere ziyarette bulundu.

        Sevgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ile ilçe birincisi olan Sultanköy Ortaokulu öğrencisi Süleyman Kaan Akbulut'u evinde ziyaret etti.

        Akbulut'u tebrik ederek hediyesini veren Sevgili, öğrencinin başarılarının devamını diledi.

        Ardından ilçe ikincisi Kocahıdır Ortaokulu öğrencisi Efe Karakulak'ı ziyaret eden Sevgili, başarılarının devamını dilediği öğrenciye hediye verdi.

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