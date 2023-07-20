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        Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:21
        Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı.

        Denetimlerde, yurt dışına çıkma hazırlığında olan Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Fas uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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