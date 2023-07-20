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        Edirne'de 99 düzensiz göçmen daha yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:24
        Edirne'de 99 düzensiz göçmen daha yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasal olmayan yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen daha yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda polislerce kent genelinde düzenlenen operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Avrupa'ya gitmeye hazırlanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Ayrıca jandarmanın 1. derecedeki askeri yasak bölgede yaptığı bir başka çalışmada 79 düzensiz göçmene rastlandı.

        Suriye, Afganistan, Irak, Eritre, Bangladeş ve Fas uyruklu olan bu kişiler de yakalanarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

        Kentte, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri de Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkma hazırlığındaki 40 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

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