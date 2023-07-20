Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı Edirne'de kutlandı

EDİRNE (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı Edirne'de törenle kutlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nde düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazileri ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirtti.

Zehin, Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere, savaşta ve iç güvenlik harekatlarında şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömürler dilediğini ifade etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da 49 yıl önce bugün kahraman Türk askerinin Girne sahillerine barış getirmek için adım attığını belirtti.

Şehit ve gaziler sayesinde Türk halkının hür ve bağımsız olarak yaşadığını ifade eden Özbaş, "Adaya barış, huzur ve güven getirmek adına gerçekleştirilen harekatta hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Demir de Kıbrıs'a savaş için değil barışı sağlamak için gittiklerini belirtti.

Ebediyete intikal etmiş tüm gazilere Allah'tan rahmet dileyen Demir, "Bizler oraya giderken savaş için değil barış için gittiğimizi biliyorduk. Ama indiğimizde öyle hiç barış havası görmedik ve ateşle karşılaştık. Oradaki soydaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gittik. İyi ki de gitmişiz." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin hatıralarını anlattığı tören, pasta kesimiyle sona erdi.