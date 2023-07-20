Trakya Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10 bin 804 mezun verdi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinden 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10 bin 804 kişi mezun oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 14 fakülte, 4 yüksekokul ve 9 meslek yüksekokulunda, 474 programda 10 bin 804 öğrenci için mezuniyet törenleri düzenledi.

Öğrenciler 27 birimde düzenlenen 32 farklı törende mezuniyet sevinci yaşadığı ve kep atma seremonisi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerin pandemi ve depremin olumsuz etkilerine rağmen büyük bir gayret ve özveriyle eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerin ve ailelerin mezuniyet sevincini yaşamaları için ayrı ayrı törenler düzenlediklerini aktaran Tabakoğlu, "Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu okullarımız için iki ayrı program gerçekleştiriyoruz. Çünkü öğrencilerimiz ve aileleri bizler için çok özel ve kıymetli. Aileler, evlatlarını bize emanet ediyor, bizler de onları en iyi şekilde yetiştirerek ailelerine veriyoruz. Bu durum aynı zamanda, şehir ekonomisine dinamizm getirerek, olumlu katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu,Her mezun öğrencinin yetişmiş insan gücü olarak Türkiye Yüzyılı’na önemli katkı sunacağını belirtti.