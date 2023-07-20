Edirne Belediye Başkanı Gürkan, yerel seçim ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm partilerin yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılması gerektiğini belirtti.

Gürkan, Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binasında düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere yaklaşık 8,5 ay kaldığını hatırlattı.

Tüm partilerin kendi adaylarıyla seçime girmek istediğini belirten Gürkan, "Ben de mevcut belediye başkanı olarak bütün partilerin aday çıkarması tarafındayım. Yani yerel seçimde Edirne'de 2019'da olduğu gibi ittifak olmasın istiyorum. 2019'da da karşı çıkmıştım ama genel merkezin kararıydı. Sonuçta bir parti sistematiği var. Parti hiyerarşisi var. O kararlara uymak zorundasınız. 2019'da istememiştim, hala da istemiyorum. Her parti çıksın sahaya, halk kimi tercih ediyorsa, kime görev veriyorsa o da gelir, belediyeyi yönetir." diye konuştu.

- Altyapıya 341 milyon lira harcandı

Gürkan, altyapı çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.

Çalışmalarda şimdiye kadar 341 milyon lira harcadıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bize bugüne kadar İller Bankası KDV dahil 50 milyon nakit kredi verdi. Yani bu 341 milyonun sadece 50 milyonu. Bu şimdi adalet midir Allah aşkına, bu hak mıdır? Ve biz kalan 291 milyonu teminat mektuplarıyla, İller Bankası'na faizini de ödeyerek, teminat mektubu parasını da ödeyerek piyasadan borçlandık. Piyasanın şartları ortada, kredi yok piyasada. Bunları da iki yıllık, üç yıllık ve beş yıllık dönemler halinde borçlandık. Oysa İller Bankası 15 yıla kadar veriyor bu altyapı kredisini. Bu Edirnelilerin hakkını yemek değil midir? Benim bu parayı cebimden koyma durumum yok. Öyle bir param da yok. Ne oluyor? Siz Edirne'yi, CHP Belediyesi ya da CHP'liler yönetiyor diye iki yüz bin Edirneliye bu haksızlığı yapıyorsunuz. Ama gidiyorsunuz yüz kilometre ilerideki Keşan'a her şeyi yapıyorsunuz."

- Edirne'nin su sorunu yok

Gürkan, Edirne'nin su probleminin olmadığını söyledi.

Kentin ana rezervi olan Kayalıköy Barajı'nda yeterli su olduğunu aktaran Gürkan, "Bununla ilgili biz Kırklareli Valiliğine de Devlet Su İşleri'ne de gerekli yazıları yazdık bu suyun hoyratça tarımsal sulamada kullanılmaması konusunda. Biz Kayalıköy Barajı'ndan ihtiyacımızın yüzde yetmişini alıyoruz. Yüzde otuzunu da Paşaçayırı'ndaki içme suyu kuyularımızdan sağlıyoruz. Şu an için bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz hafta yaptığımız o planlı çalışmada da bunu yaşadık. Biz vatandaşlarımızı uyardık. 48 saat süreyle su kesintisi yapılacak diye. 48 saat süreyle su kesintisi de oldu. Ama planlı çalışmanın farkı bu. Önceden tedbirler alındı, hazırlıklar yapıldı ve vatandaş hissetmeden bu süreci tamamladık." diye konuştu.