EDİRNE (AA) - Türkiye U-11-U-13 Kadınlar Güreş Şampiyonasında Edirne'yi temsil eden Ela Toprakçı Türkiye şampiyonu oldu.

Süloğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen şampiyonaya 41 ilden 366 sporcu katıldı.

Şampiyonaya Süloğlu Güreş Takımı adına katılan Ela Toprakçı 36 kilogramda şampiyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, küçük bir ilçede büyük ve zor başarılar elde ettiklerini belirtti.

Toprakçı'yı tebrik eden Ormankıran, güreşçinin başarılarının devamını diledi.

- Tekin'den Kırkpınar'ın Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kırkpınar'ın Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisinde bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar'ın ülkenin en önemli spor organizasyonlarından olduğunu belirtti.

Kırkpınar'ın organizasyonunda eksiklikler olduğunu savunan Tekin, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi'nin kısıtlı mali gücüyle böylesine önemli bir organizasyonun altından kalkması mümkün değil. Muhakkak suretle iktidarın mali destek sağlaması gerekir. Devlet desteği ile tanıtımı tüm dünyaya yapılabilir, organizasyon ve mali eksiklikler giderilebilir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen birçok spor ve kültür organizasyonu bulunmaktadır. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılması çok faydalı olacaktır."