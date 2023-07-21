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        Eller Belediye Başkanı Adnan Yıldız, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:07
        Eller Belediye Başkanı Adnan Yıldız, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

        EDİRNE (AA) - Bulgaristan Eller Belediye Başkanı Adnan Yıldız ve beraberindeki heyet Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yıldız ve Tabakoğlu 1 milyon avro bütçeli IPA projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Bulgaristan'daki soydaşlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

        Yıldız ise projeyi Trakya Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiklerini aktardı.

        Projenin Eller ilçesi için büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldız, destekleri için Tabakoğlu'na teşekkür etti.

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