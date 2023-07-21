Edirne'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Hindistan, Cezayir, Mısır, Filistin, Pakistan ve İran uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.