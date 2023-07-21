Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:51
        Edirne'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Hindistan, Cezayir, Mısır, Filistin, Pakistan ve İran uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Edirne'de balyalardan kovanlara sıçrayan yangın gezgin arıcıların yardımıyla söndürüldü
        Edirne'de balyalardan kovanlara sıçrayan yangın gezgin arıcıların yardımıyla söndürüldü
        Eller Belediye Başkanı Adnan Yıldız, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
        Eller Belediye Başkanı Adnan Yıldız, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
        Edirne'de 2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de 2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de TIR, park halindeki 2 kamyonete çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de TIR, park halindeki 2 kamyonete çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa