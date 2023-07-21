EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Selimiye Arastası esnafını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindekiler çarşı esnafının taleplerini dinledi.

Çarşı etrafında otopark sorunu yaşandığını ifade eden esnafa gerekli çalışmaların yapılacağını belirten İba, çarşının daha fazla turist çekmesi için her konuda destek olacaklarına işaret etti.

Esnafla sohbet eden İba, "AK Parti 23 yıldır iktidar olarak vatandaşlara büyük hizmetlerde bulundu. Vatandaşa hizmet anlayışımız artarak devam edecek. Çarşıya daha fazla turist çekmek adına Selimiye Meydanı'nı Bakanlık eliyle ihya ettik ve yine esnaf için Edirne için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

İba, asırlık dua geleneğine katıldı.

Ziyarette AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Edirne Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmail Taşdemir ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de İba'ya eşlik etti.