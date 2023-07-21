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        Keşan Ticaret Borsasının kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:23
        Keşan Ticaret Borsasının kuruluş yıl dönümü kutlandı

        EDİRNE (AA) - Keşan Ticaret Borsasının 70. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kutlama programına Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi Müdürü Tarık Dinç ile borsa yöneticileri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Uslu yaptığı konuşmada KTB'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutladı.

        Kaymaz da Keşan Canlı Hayvan Borsasının olduğu 11 bin 580 metrekarelik alanın tapusuyla Keşan Ticaret Borsasına kazandırıldığını ifade etti.

        Sezer ise çeltik üretiminde gübreleme ve ilaçlama döneminin sonuna gelindiğini belirtti.

        Meriç Nehri'nden gelen suyun debilerinde düşüş yaşanmasının endişe edilecek bir durum olmadığına işaret eden Sezer, durumun takipçileri olduklarını ifade etti.

        Şapçı da Hamzadere bölgesine ekonomi, ticaret anlamında gelişmesini sağlayarak bölgenin cazibesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği söyledi.

        Dinç ise arpa ödemelerine 19 Temmuz tarihi itibarıyla başlandığı hatırlatarak buğdaya ait ödemelerin de ay sonunda başlayacağını duyurdu.

        Konuşmaların ardından kutlama pastası kesildi.

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