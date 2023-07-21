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        Trakya Üniversitesi personeline yönelik iletişim semineri düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:29
        Trakya Üniversitesi personeline yönelik iletişim semineri düzenlendi

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle iletişim semineri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak eski haber spikeri Burak Törün yer aldı.

        Trakya Üniversitesi personelinin katıldığı seminerde Törün, etkili iletişim ve beden dilinin önemini anlattı.

        Törün, iletişimin, duygu ve düşüncelerin karşı tarafa doğru aktarılması olduğunu belirterek, iletişimi etkili yapan unsurlar hakkında bilgi verdi.

        Beden dilinin iletişimin ana unsuru olduğunu aktaran Törün, şunları kaydetti:

        "Biz konuşma yaparken gülümser ve pozitif bir ben dili kullanırsak karşı tarafı anında kazanabiliriz. Beden dilinizi kullandığınız zaman oldukça etkili olabilirsiniz. Profesyonel hayatta beden dilini öğrenin."

        Törün, seminer kapsamında katılımcılarla güne enerjik başlamak ve motivasyonu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler tavsiye etti.

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