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        Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:46
        Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 400 kutu nargile tütünü, 402 şişe kaçak parfüm, 130 şişe kaçak sporcu hapı, 300 gram esrar, 475 kök Hint keneviri, 34 kaçak elektronik sigara ve 4,81 gram esrar ele geçirdi.

        Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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