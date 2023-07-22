Edirne'de 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

EDİRNE (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki istasyonunda üretilen keklikler, Edirne'nin Enez ilçesi Çeribaşı ve Çavuş köyleri kırsalına getirildi.

Keklikler burada Enez İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Akar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından doğaya salındı.

Kekliklerin süne ve keneyle doğal mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.