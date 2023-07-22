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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:49
        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de 37 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor.

        Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç ve bina gölgeleri ile kapalı alanları tercih ediyor.

        Bazı kişiler şemsiyeler yardımıyla sıcaktan korunmaya çalışırken, bazıları da yelpaze yardımıyla serinliyor.

        Kırklareli'nde sıcak hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

        Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte, rüzgarın da etkisiyle sıcaklık zaman zaman daha yoğun hissediliyor.

        Özellikle öğle saatlerinde insanlar, ev ve iş yerlerinden çıkmamayı tercih ediyor.

        İşleri nedeniyle kapalı alanlardan dışarı çıkanlar da güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerde serinliyor.

        Vatandaşlardan Kerim Aksoy, AA muhabirine, hava sıcaklığındaki artışın her geçen gün daha yoğun hissedildiğini belirtti.

        Sıcaklıkların bunaltıcı seviyeye geldiğini ifade eden Aksoy çoğunlukla öğle ve ikindi vakitlerinde dışarı çıkmamaya çalıştığını söyledi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklık çarpmasından korunmak gerektiğini bildirdi.

        Mevsim şartlarına uygun, hafif, terletmeyen ve açık renk kıyafetler giyilmesi önerisinde bulunan Cerit, şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanların kullanılması gerektiğini aktardı.

        Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte nemden bunalanlar kent merkezinde ağaç altları, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanlarda vakit geçiriyor.

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