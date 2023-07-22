Edirne'de tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün 15.30 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldığı belirtildi.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığı belirtilen açıklamada, "Yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer ve 6 lastikli dozer, çevre belediyeler de itfaiye ekipleriyle müdahale etmektedir. Yapılan müdahalelerle yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, yer yer soğutma çalışmalarına da başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.