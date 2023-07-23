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        Meriç Nehri'nde yaklaşık 2 metrelik yayın balığı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 09:54
        Meriç Nehri'nde yaklaşık 2 metrelik yayın balığı yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir balıkçı Meriç Nehri'nde boyu yaklaşık 2 metre olan yayın balığı yakaladı.

        İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan balıkçı Veysel Irmak'ın Meriç Nehri'ne attığı ağına büyük boy sazan takıldı.

        Irmak, AA muhabirine, nasipli bir av geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Genelde davul ağ yöntemiyle balık tuttuğunu ifade eden Irmak, "Şanslı günümüzdeydik. Davulumuza boyumuzca yayın balığı düştü. 30 kilogram olan yayın balığının boyu 2 metreye yakın. Uzun zamandır böyle balık düşmemişti." dedi.

        Irmak, balığı, Edirne dışındaki bir kentteki müşterisine sattığını kaydetti.

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