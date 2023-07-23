Umat İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı açıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 400 tır ve 100 küçük araç kapasiteli Umat İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı.

Çeşitli sosyal alanlar, market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhaneyle hizmet verecek tır parkına, geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in ismi verildi.

Açılışta konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, burasının aynı zamanda verimli tarım alanlarıyla Türkiye'yi doyuran, kıymetli ve bereketli bir yer olarak öne çıktığını söyledi.

Türkiye'deki çeltik ekiminin 3'te birinin burada yapıldığını ve sofraların en çok tercih edilen pirinci baldonun burada yetiştirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İşte biz de ulaşımın ve tarımın merkezi İpsala'ya yakışan eserler kazandırmak için çalıştık. İpsala Sınır Kapısı'nı modernize etmek üzere, Trakya'daki oda ve borsalarımızda birlikte, 2001'de Umat'ı kurduk. Sonrasında tam 150 günde, İpsala Sınır Kapısı'nı modernize ettik ve 2002'de hizmete açtık. Hem şehrimize ve hem de ülkemize kazandırdık." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'nın 2012'de Dünya Gümrük Örgütü'nden "Liyakat Sertifikası" aldığını, bundan büyük onur duyduklarını kaydederek, 2018'de artan ticaret hacmini karşılamak üzere kapıyı yeniden modernize etmeye başladıklarını, sonrasında bir tır parkı ilave ettiklerini ve İpsala'yı en modern gümrük kapılarından biri haline getirdiklerini anlattı.

- "Gümrük kapılarındaki modernizasyon ihracatta rekorları getirdi"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ihracatının 3'te birini kara yoluyla yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef uzun yıllardır sınır kapılarımızı ihmal etmiştik. Kilometrelerce uzayan kamyonları hep beraber seyrediyorduk. İpsala'da sağladığımız başarı örnek oldu ve yolumuzu açtı. Daha sonra diğer kara gümrük kapıları modernizasyonu, işte burada, İpsala'da yazılan başarı hikayesi sayesinde ortaya çıktı. İpsala'da tecrübemiz ve hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Tüm kara gümrük kapılarını modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Tersine, daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde devletimizin vergi gelirleri katlanarak arttı. 12 sınır kapımızı, en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık."

Hisarcıklıoğlu, modernize edilen sınır kapılarında araç ve yolcu geçiş hacminin katlanarak arttığını, bekleme sürelerinin yarıya indiğini, böylece ihracatta yakalanan rekorların geldiğini vurguladı.

- "Ülke ekonomisine, tüccar ve sanayicilerimize hayırlı olsun"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirilen bu uygulamanın dünyada da büyük beğeni topladığını, BM tarafından ilk defa Türkiye'nin bir projesinin dünya çapında "en iyi örnek-best practise" seçildiğini söyledi.

BM'nin, bütün dünyaya "eğer sınır geçişlerinizi hızlı ve güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın" dediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Tüm bunları oda ve borsa başkanlarımız bir araya gelerek başardı. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Rahmeti ve bereketi burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, artık çevre coğrafyadaki komşu ülkelere de bu modeli anlattıklarını kaydederek, "Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri ile yakın çalışıyoruz. Geçmişte, 'oda ve borsalar ne yapar?' diye sorarlardı. O günler geride kaldı. İşte odalar ve borsalar, Türkiye'nin geleceğine böyle yatırım yapar, devletine kazandırır, üyesine kazandırır. Bu başarının mimarları bugün burada bulunmaktadır. Bu yatırımda imzası olan oda-borsa başkanlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdi de modern bir tır parkını İpsala'ya kazandırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok hoşuma giden bir şey var, ahde vefanızı da gösterdiniz. Önceki dönem İpsala Ticaret Borsası Başkanımız, aziz arkadaşımız, rahmetli İbrahim Girgin'in ismini verdiniz. Burayı başlatan aslında İbrahim kardeşimizdi. Allah kendisinden razı olsun, makamı cennet olsun. Tır parkımızın Edirne'ye, Trakya bölgemize, ülkemiz ekonomisine, tüccar ve sanayicilerimize, hayır ve bereket getirmesini diliyorum."

- "Karmaşanın önüne geçilecek"

Umat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen de İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmalarından bu sınır kapısına yakın bölgede hayata geçirilen tır parkından bahsetti.

Üzen, tır parkı sayesinde bekleme sürelerinin insani şartlarda geçirilmesinin sağlanacağını, tır ve otomobillerin rastgele park yapmalarının önleneceğini, kargaşa yaşanmasının önüne geçileceğini söyledi.