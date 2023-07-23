Ticaret Bakanı Ömer Bolat modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışında konuştu: (2)

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilen modernizasyon öncesinde, 3 buçuk dönüm saha içerisinde 2 peronda hizmet verilmekte iken projenin tamamlanması ile Pazarkule Gümrük Kapısı, 23 dönüm üzerinde toplam 6 peronda hizmet verir hale gelmiştir." dedi.

Bolat, modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış töreninde, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının her yıl özellikle yaz aylarında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde, bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla geçişlerin hızlı, rahat ve güvenli olması adına her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda pek çok yeniliği ve uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede taşıt ön beyan uygulamasıyla ülkemize geçici olarak getirilecek taşıtlara ilişkin bilgiler, taşıt gümrük kapısına gelmeden sisteme girilebilmekte ve Türkiye’ye girişte işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Öte yandan, Türkiye’den çıkışta yolcuların vaktinde yapmadığı bazı ödemelerin, POS cihazlarıyla yapılabilmesi sağlanarak, bu nedenle oluşan yığılmaların önüne geçilmiştir.

Ayrıca, ticari yük taşıyan araçların kontrolünde elektronik cihazlardan ve dedektör köpeklerden, göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla tarama cihazlarından ve kapalı alanda karbondioksit ölçüm cihazlarından yararlanıyoruz. Risk analizi tabanlı bir denetim yöntemi geliştirerek, elde edilen istihbarattan daha fazla istifade ediyoruz. Gümrük kapılarımızda, gümrük memurlarıyla birlikte çalışan diğer kamu kurumlarının da gümrük idaresinin mesaisiyle uyumlu çalışmasının önemini burada özellikle ifade etmek isterim. Kurumlarımız arasında mesai saatleri uyumsuzluğunun bile ülkemize giren-çıkan yolculara ve taşımacılarımıza ciddi zorluklar çıkardığını unutmamak gerekir."

-"2 peronda hizmet veriliyordu 6 perona çıktı"

Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın hacmine de değinen Bolat, söz konusu sınır kapısından 2021 yılında giriş-çıkış yapan araç sayısının 33 bin, geçen yıl 158 bin bu yılın 6 ayında ise 103 bin olduğunu belirtti.

YİD Modeli ile yenilenen sınır kapısının alan ve hizmet olarak da büyüdüğünü söyleyen Bakan Bolat, "Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilen modernizasyon öncesinde, 3,5 dönüm saha içerisinde 2 peronda hizmet verilmekte iken projenin tamamlanması ile Pazarkule Gümrük Kapısı, 23 dönüm üzerinde toplam 6 peronda hizmet verir hale gelmiştir." dedi.

Bolat, Pazarkule'nin özellikle gurbetçi sezonunda Kapıkule Sınır Kapısı'nın yükünü alacağına işaret etti.

- Yunan Bakan Yardımcısı Türkiye'ye teşekkür etti

Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstantinidis ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in selamlarını getirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın doğal afetler nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın zor gününde Türkiye'nin desteğine teşekkür etti.

Konstantinidis, Yunanistan'ın da Türkiye'nin doğal afetler yaşadığında destekte olduğunu, zor günlerdeki dayanışmanın iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını ifade etti.

Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyonunun kamu ve özel sektör çalışmasının güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Konstantinidis, "Bu durum inanıyorum ki sadece ticari ve ekonomik yakınlaşmayı değil aynı zamanda iki ülke halk ve hükümetleri arasında işbirliğine de örnek teşkil edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sınır kapısının açılışı Bakan Bolat, konuk Bakan Yardımcısı Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oda ve borsa temsilcileri, belediye başkanları tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Ardından sınır kapısında incelemede bulunan Bolat, ülkesine çıkış yapan Konstantinidis'i Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısına kadar uğurladı.

(Bitti)