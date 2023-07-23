Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı

EDİRNE (AA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı, geçiş hacmi katlanarak arttı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışında, ekonominin temel kuralının ticaret varsa para, para varsa zenginlik, zenginlik varsa huzur olduğunu ve TOBB olarak bu vizyonla hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetinin olumlu yaklaşımıyla dünyada bir ilki gerçekleştirerek sınır kapılarını Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle modernize ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, yenilemeleri yaparken devlete maliyet yüklemediklerinin altını çizdi.

Bugüne dek 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yenilediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı, geçiş hacmi katlanarak arttı. Bütün bunlar için, Oda-Borsa camiası olarak, tam 650 milyon dolarlık yatırım yaptık.Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devletimiz 340 milyon dolar daha fazla vergi geliri sağladı. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz ve üyelerimiz de kazandı.

Ülkemizden karayoluyla yapılan ihracatın yüzde 85’i modernize edilen kapılardan geçiyor. Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan tırların bekleme süreleri kısaldı. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. Ayrıca ülkemize gelirken, Türkiye’nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle ülkemizin prestijini de yükselttik. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa, Türkiye’nin bir projesi, dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Bütün dünyaya ‘eğer sınır geçişlerinizi hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye’nin yaptığı gibi yapın’ dediler. Tecrübe ve bilgimizi dünyaya ihraç etme noktasına geldik. İslam Ticaret-Sanayi Odası ile birlikte yeni bir girişim başlattık. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını modernize etmeyi amaçladık. Yakında faaliyete geçecek bu ortak iştirakimizle birlikte küresel piyasalarda da ismimizi duyurmuş olacağız."

Hisarcıklıoğlu, modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı ile ticaret ve turizmin hız kazanacağını, Kapıkule'nin yükünün azalacağının altını çizdi.

- GTİ projeleri

TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Başkanı Arif Parmaksız da Pazarkule Sınır Kapısı modernize çalışmasının 100 milyon liralık bütçeyle yapıldığını belirtti.

Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nın modernizasyonunun tamamlandığını, kısa sürede açılışının yapılacağını ifade eden Parmaksız, Gürbulak Sınır Kapısı'nın modernizasyonun da 2024'te tamamlanacağını belirtti.

Parmaksız, İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğünün Tuzla ilçesine taşınmasına ilişkin proje çalışmalarının da başladığını sözlerine ekledi.

- Modernizasyon hakkında

Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu yılın mayıs ayında tamamlandı.

Modernizasyon sonrası sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı da 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta mağazalar yer alıyor.

Sınır kapısında, X-Ray ofisi, mobil X-Ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası da bulunuyor.