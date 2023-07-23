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        Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

        Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine kaçak yollarla binen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:58
        Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine kaçak yollarla binen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, İzmir'den Yunanistan'ın Selanik kentine yük taşıyan M.B, İpsala Tır Parkına geldiğinde kullandığı tırın dorsesinden sesler geldiğini duydu.

        Bunun üzerine dorseyi açan sürücü, içeride 4 erkek düzensiz göçmenin hareketsiz yattığını gördü.

        Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırılan diğer 2 düzensiz göçmen de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tırın sürücüsünün emniyetteki ifadesinde, son olarak Gelibolu'da mola verdiğini, düzensiz göçmenlerin burada dorseye binmiş olabileceklerini söylediği öğrenildi.

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