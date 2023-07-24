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        TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'ndan Lozan'ın 100. yıl dönümü mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:53
        TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'ndan Lozan'ın 100. yıl dönümü mesajı

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Tabakoğlu, Türk milletinin her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen yazdığı İstiklal destanının uluslararası alanda tescil edildiği antlaşmanın üzerinden geçen bir asırda, her geçen gün dünyadaki konumunu daha da güçlendiren Türkiye'nin, yarınlara doğru Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

        Trakya Üniversitesi olarak, Lozan'ın ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde geçmişe gururla bakıyor ve geleceği aydınlık yarınlara taşıyacak adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Bu vesileyle, Lozan Barış Antlaşması'yla elde edilen, özellikle Batı Trakya Türklerinin kazanımlarının ve haklarının korunması için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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