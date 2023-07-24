EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını gururla kutladıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mesajında "Geleceği, Mondros ve Sevr anlaşmaları ile zincire vurulmuş bir millette 'Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir' iradesine sahip bir önderin Samsun’da yaktığı meşale ışık olmuş, Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde azmi, inancı ve kararlılığı ile kazandığı bu zaferi Lozan Barış Antlaşması ile taçlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması, hem dünya diplomasi tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılmış hem özgürlükleri için mücadele eden diğer milletler için de ilham kaynağı olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, ulusal sınırları içinde yeni Türk Devleti'nin doğuşunu müjdeleyen Lozan Barış Antlaşması’nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgeleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlığını ilelebet koruyacaklarını ifade eden Gürkan, şöyle devam etti:

"Sadece özgürlük ve tam bağımsızlık isteyen Türkiye, Lozan'da Batılı ülkelerle eşit konumda masaya oturmuş, yeni Türk Devleti'nin varlığını dünyaya kabul ettirmiştir. Bu antlaşma ile yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, uluslararası alanda diğer devletlerle eşit haklara sahip tam bağımsız bir devlet olduğu kesinlik kazanmıştır. Ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti varlığını, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını, uluslararası düzeyde tartışmasız biçimde kabul ettirmiştir. Lozan Barış Antlaşması, Edirne için de çok büyük öneme sahiptir.

Edirne’nin turizmine büyük katkı sağlayan Karaağaç toprakları da Lozan Antlaşması’yla kazanılmıştır. Lozan Antlaşması’nda Türk heyetine Dışişleri Bakanı olarak başkanlık yapan İsmet İnönü, aynı zamanda dönemin Edirne Milletvekilidir. Edirne Belediye Meclisi’mizin aldığı kararla 2019 yılında ülkemize ve Edirne’mize sunduğu katkılar ve kazandırdığı eşsiz zaferlerden dolayı kendisini Edirne’nin Fahri hemşerisi olarak, ilan etmiş ve hemşerilik beratını ise torunu Ayşe Gülsün Bilgehan’a takdim etmiştik, kendisini bir kez daha minnetle yad ediyorum. Egemenliğimizin nişanesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Lozan Kahramanı fahri Hemşerimiz, Edirne Milletvekili İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. "

-Maden suyu içilmesi önerisi

Uzman Diyetisyen Candan Aktaş Özmen, sıcak havalarda vücutta oluşan mineral kaybının giderilmesi için maden suyu tüketilmesi önerisinde bulundu.

Özmen, yaptığı yazılı açıklamada, artan sıcaklıklarla birlikte vücutta terlemeyle sıvı ve mineral kaybı oluştuğunu belirtti.

Vücutta oluşan sıvı ve mineral kaybının giderilmesi gerektiğini ifade eden Özmen, sıvı kaybı kadar mineral kaybını da giderilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Günde en az 2 litre su, bir şişe maden suyu tüketilmesi önerisinde bulunan Özmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Günlük en az 2 litre su, bunun haricinde mineral kaybını da yerine koymak için günlük bir şişe maden suyu tüketilebilir. Kahve ve çay tüketimi fazla arttığı zaman bunlar diüretik etki ve vücudumuzdan su veya sıvı atılımını yapmakta. Bu yüzden çay ve su tüketimi sınırlayıp yerine su tüketimini eklemenizi öneriyorum. Sıvı içeriği yüksek sebze ve meyve tüketimine dikkat etmekte fayda var. Çoğunluğu sebze olmak üzere günlük 5 porsiyon sebze meyve tüketmeye özen gösterilmeli."