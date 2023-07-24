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        Trakya'da çarşamba sıcaklık bunaltacak perşembe sağanak serinletecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:55
        Trakya'da çarşamba sıcaklık bunaltacak perşembe sağanak serinletecek

        EDİRNE (AA) -Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba günü aşırı sıcakların görülmesi bekleniyor

        Sıcak hava dalgası etkisindeki Türkiye'de sıcaklıkların hafta ortasında daha da artması bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve çarşamba günü artışa geçmesi beklenen sıcaklıklar Trakya'da 40 derecenin üzerine ulaşacak.

        Trakya kesiminde çarşamba günü Edirne'de sıcaklıkların 42, Kırklareli'nde ise 41 derecede seyredeceği ön görülüyor.

        Rüzgarın güneyli yönlerden eseceği tahminiyle sıcaklıkların fön etkisi göstererek daha fazla hissedileceği belirtiliyor.

        Perşembe günü ise Edirne ve Kırklareli'nde beklenen gök gürültülü sağanak sıcaklık değerlerini 10 derece civarında düşürecek.

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