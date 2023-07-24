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        ETB'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:34
        ETB'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Borsa Meclis Başkanı Feridun Çatalçekiç basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Ortak imzalı yayımlanan mesajda tarafsız ve özgür basının demokratik hayatın devamlılığı için en önemli yapı taşlarından biri olduğu belirtildi.

        Basının, kısıtlamalara maruz kalmadan çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesinin demokrasiyi güçlendirirken, kamuoyunun duyarlılığını artırmakta ve bilinçlenmesine katkı sağlamakta olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

        "Basının özgürlüğü ve çok sesliliği, insanlarımızın farklı düşüncelere saygı duymalarına imkan vermekte ve birlikte yaşama kültürüne zemin oluşturmaktadır. Edirne’mizin dününe ve bugününe tanıklık eden basınımızın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişiminde, gerekli kamu bilincinin oluşturulmasında ve demokrasinin devamlılığında çok önemli bir paya sahiptirler. Basın ve yayın alanındaki çalışmalarını yıllardır tarafsızlık anlayışı ile meslek ilkelerinden ödün vermeden sürdüren değerli basınımızın, bu yıl 115.incisi kutlanacak olan Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız."

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