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        Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:58
        Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Nepal, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Gana, Irak ve Gabon uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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