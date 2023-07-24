EDİRNE (AA) - Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zehin, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 115. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Basın mensuplarının günlerini kutlayan Zehin, "Bu vesileyle, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmet ve saygıyla anarken, mesai mefhumu göstermeksizin şevkle, heyecanla görev yapan tüm basın mensuplarına aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk dolu bir ömür, başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu arada AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Eczacılar Odası, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de yayımladıkları mesajla 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.