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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:13
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

        EDİRNE (AA) - Edirne’de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı yan yolunda M.K idaresindeki 34 BZU 424 plakalı otomobille B.T idaresindeki 22 ACK 398 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle düşen B.T yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralanan B.T’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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