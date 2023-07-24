EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olduğunu bildirdi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, MYK Üyeleri, Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk’ün Mozolesine ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün lahidine çelenk sunma törenlerine katıldığını belirtti.

Lozan'ın bağımsızlığın tescili olduğunu ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın tescili ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü vesilesiyle Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Bu diplomatik zafer ile Karaağaç bölgesi yeniden vatan topraklarına katılmıştır. Lozan Antlaşması’nın Türk heyetine başkanlık yapan dönemin Edirne Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekili fahri hemşerimiz İsmet İnönü’ye bir kez daha saygılarımı sunuyorum."

-Helvacıoğlu öğrencileri ilçeyi tercihe davet etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğrencileri üniversite için Keşan'ı tercih etmeye davet etti.

Helvacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerden tercihlerini Keşan'dan yana kullanmalarını isteyen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayallerinize ulaşmaya bir adım daha yaklaştınız. Şimdi tercih zamanı. Eşsiz tarihi, kültürü, doğası ve muhteşem denizinin yanı sıra unutulmaz festivalleri, metropollere yakınlığı ile Keşan tam bir öğrenci şehri. Trakya Üniversitesi’nin birikim ve kalitesini, keyifli ve huzurlu bir öğrencilik yaşamıyla birleştirmek, kültür ve sanata kolay erişebilmek için tercihlerinizde Keşan’ı yazmayı aman unutmayınız.

Keşan Belediyesinin yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizin unutulmaz bir öğrencilik yaşamı geçirmeniz için çabalayacağımızı, sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı biliniz. Sizi misafirperver insanların şehri Keşan’a davet ediyor, yolların kesiştiği Keşan’da yollarımızın kesişmesini diliyoruz. Tercihlerinizde Keşan olsun, yolunuz açık olsun. Hepinize sevgiler."