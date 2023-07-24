Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.
Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafede oturan E.B, husumetlisi V.Ç. ve U.Ç'nin saldırısına uğradı.
Olayda E.B. ve kafede bulunan G.T. silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.