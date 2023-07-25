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        Trakya Üniversitesine 93 ülkeden 4 bin 628 uluslararası öğrenci başvurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:03
        Trakya Üniversitesine 93 ülkeden 4 bin 628 uluslararası öğrenci başvurdu

        EDİRNE (AA) -Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni akademik yıl için 93 ülkeden 4 bin 628 uluslararası öğrencinin üniversitelerinde öğrenim görmek için başvuruda bulunduğunu belirtti.

        Tabakoğlu, AA muhabirine, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden birçok öğrencinin Trakya Üniversitesini tercih ettiğini söyledi.

        Bu yıl geçen yıla oranla uluslararası öğrenci başvuru sayılarının iki katına çıktığını dile getiren Tabakoğlu, en çok tercihin Balkan ülkelerinden yapıldığını aktardı.

        Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 öğrencinin bu yıl Trakya Üniversitesine başvuru yaptığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "902'si Balkanlar'dan, 112'si Avrupa ülkelerinden olmak üzere 4 bin 628 başvuru yapıldı. Bu tercihler yapıldıktan sonra biz ikinci bir tercihe daha giriyoruz. Çünkü öğrenciler belirli bir sırayla yerleşirler, boş kalan kadrolarımız olur. Onlara da ikinci bir yerleştirme yaparız. Bu yıl tercihlerde bilgisayar mühendisliği, tıp fakültesi ve diş hekimliğini geçerek ilk sırada yer aldı."

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