Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin, sahipsiz köpek sorununa çare bulunmasını istedi:

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, başıboş sahipsiz köpeklerin büyük sorun oluşturduğunu, bu duruma acilen çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yurtta geçen yıl sahipsiz köpek saldırısına maruz kalınan 340 saldırı ve bu köpekler nedeniyle meydana gelen 89 trafik kazasının basına yansıdığını ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına bağlı pek çok ölüm ve yaralanma olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Resmi yetkililerin ifadesine göre sayıları 10 milyon olduğu söylenen başıboş köpeklerin, artık büyük bir kamu sağlığı ve kamu güvenliği sorununa dönüştüğünü görmekteyiz. Ne yazık ki sokaklarımız güvenli değil, yaşamı tehdit eden bu sorunun çözümsüz bırakılması asla kabul edilemez. Köpekler doğası gereği bir sürü oluşturunca, belli bir bölgeyi sahiplenince, karnı acıkınca veya kuduz olunca içgüdüsel olarak saldırıya geçebilmektedir.

Bu nedenle sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanarak sıhhi ve güvenli ortamlarda barınmalarının sağlanması gerekmektedir. Sadece kısırlaştırma sorunu çözmemektedir. 5119 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi yerel yönetimlere bu konuda yetki ve sorumluluk vermektedir. Bu konuda, belediyeler ve ilgili bakanlıklar acilen gerekli adımları atmalıdır."